Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вялый разворот: утром 27 апреля доллар покинул минимум за три месяца Курс евро опустился лишь на 0,0016 BYN до 3,0969 BYN/EUR.

С начала месяца стоимость корзины валют упала на 1,35%, а с начала года на 1,66%.По даннымпо состоянию на 10:12:Курс доллара подрос всего на 0,0012 BYN до 2,5632 BYN/USD и покинул минимум за 91 день.За предыдущие 13 торгов стоимость американской валюты обвалилась на 0,1061 BYN. Хорошее время прикупить немного долларов.Курс евро опустился лишь на 0,0016 BYN до 3,0969 BYN/EUR.Курс российского рубля упал на 0,0086 BYN до 3,4161 BYN/100 RUB и оставил максимум за 10 дней.Доллар на Мосбирже к 10 утра подорожал до 75,00 российских рублей, а вчера в это же время он находился на уровне 74,75 российских рублей — минимуме за месяц.Стоимость евро за сутки выросла всего на 10 копеек до 90,55 российских рублей.