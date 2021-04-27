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Вялый разворот: утром 27 апреля доллар покинул минимум за три месяца
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала месяца стоимость корзины валют упала на 1,35%, а с начала года на 1,66%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос всего на 0,0012 BYN до 2,5632 BYN/USD и покинул минимум за 91 день.
За предыдущие 13 торгов стоимость американской валюты обвалилась на 0,1061 BYN. Хорошее время прикупить немного долларов.
Курс евро опустился лишь на 0,0016 BYN до 3,0969 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0086 BYN до 3,4161 BYN/100 RUB и оставил максимум за 10 дней.
Московская биржа
Доллар на Мосбирже к 10 утра подорожал до 75,00 российских рублей, а вчера в это же время он находился на уровне 74,75 российских рублей — минимуме за месяц.
Стоимость евро за сутки выросла всего на 10 копеек до 90,55 российских рублей.
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Курс евро опустился лишь на 0,0016 BYN до 3,0969 BYN/EUR.
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