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Вялый разворот: утром 27 апреля доллар покинул минимум за три месяца

27.04.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вялый разворот: утром 27 апреля доллар покинул минимум за три месяца
Иллюстративное фото
Белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,13% до максимума за 92 дня благодаря ослаблению евро и российского рубля.

С начала месяца стоимость корзины валют упала на 1,35%, а с начала года на 1,66%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:12:

Курс доллара подрос всего на 0,0012 BYN до 2,5632 BYN/USD и покинул минимум за 91 день.

За предыдущие 13 торгов стоимость американской валюты обвалилась на 0,1061 BYN. Хорошее время прикупить немного долларов.

Курс евро опустился лишь на 0,0016 BYN до 3,0969 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0086 BYN до 3,4161 BYN/100 RUB и оставил максимум за 10 дней.

Московская биржа


Доллар на Мосбирже к 10 утра подорожал до 75,00 российских рублей, а вчера в это же время он находился на уровне 74,75 российских рублей — минимуме за месяц.

Стоимость евро за сутки выросла всего на 10 копеек до 90,55 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро опустился лишь на 0,0016 BYN до 3,0969 BYN/EUR.
 
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