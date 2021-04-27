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Референдум по Конституции пройдет в январе-феврале 2022 года

27.04.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Референдум по Конституции пройдет в январе-феврале 2022 года
Лидия Ермошина. Фото: РИА Новости
Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года, сообщили РИА Новости в ЦИК.

Ранее председатель Центризбиркома Лидия Ермошина говорила, что возможно совмещение референдума с местными выборами, которые должны пройти не позднее 18 января 2022 года.

«Таким образом, референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря» - говорила Ермошина»


По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, так как это два избирательных бюллетеня.
 
 
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Его проведение в конце лета — начале осени не обсуждается.
 
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