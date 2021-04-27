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Лидия Ермошина. Фото: РИА Новости

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«Таким образом, референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря» - говорила Ермошина»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Референдум по Конституции пройдет в январе-феврале 2022 года Его проведение в конце лета — начале осени не обсуждается.

Ранее председатель Центризбиркомаговорила, что возможно совмещение референдума с местными выборами, которые должны пройти не позднее 18 января 2022 года.По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, так как это два избирательных бюллетеня.