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Референдум по Конституции пройдет в январе-феврале 2022 года
Источник материала: UDF
Лидия Ермошина. Фото: РИА Новости
Ранее председатель Центризбиркома Лидия Ермошина говорила, что возможно совмещение референдума с местными выборами, которые должны пройти не позднее 18 января 2022 года.
«Таким образом, референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря» - говорила Ермошина»
По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, так как это два избирательных бюллетеня.
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Его проведение в конце лета — начале осени не обсуждается.
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