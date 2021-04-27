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Рыгор Костусёв. Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рыгора Костусёва посадили в «американке» в одну камеру с Виктором Бабарико При задержании у Костусёва возникли проблемы со здоровьем.

Ему вместе с адвокатом из СШАи литературоведомпредъявлено обвинение по статье 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Они, якобы, готовили покушение наНа телеканале ОНТ показали кадры, на которых Костусёв якобы признает свою вину. Однако родные политика пока что не знают, действительно ли он признал вину, или это была нарезка.Из нескольких независимых друг от друга источников «НН» стало известно, что в СИЗО КГБ Костусёва содержат в одной камере с политиком и банкиромБабарико за решеткой с июня 2020 года, его обвиняют по двум статьям: легализация средств, полученных преступным путём и получение взятки. Суд над Бабарико идет, но неизвестно, когда окончится.При задержании у Костусёва возникли проблемы со здоровьем, сильно скакало давление, но благодаря врачам состояние здоровья политика нормализовалось.