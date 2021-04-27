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Рыгора Костусёва посадили в «американке» в одну камеру с Виктором Бабарико

27.04.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рыгора Костусёва посадили в «американке» в одну камеру с Виктором Бабарико
Рыгор Костусёв. Фото: nn.by
Председателя Партии БНФ Рыгора Костусёва удерживают в СИЗО КГБ, так называемой американке, с 12 апреля.

Ему вместе с адвокатом из США Юрием Зенковичем и литературоведом Александром Федутой предъявлено обвинение по статье 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Они, якобы, готовили покушение на Александра Лукашенко.

На телеканале ОНТ показали кадры, на которых Костусёв якобы признает свою вину. Однако родные политика пока что не знают, действительно ли он признал вину, или это была нарезка.

Из нескольких независимых друг от друга источников «НН» стало известно, что в СИЗО КГБ Костусёва содержат в одной камере с политиком и банкиром Виктором Бабарико.

Бабарико за решеткой с июня 2020 года, его обвиняют по двум статьям: легализация средств, полученных преступным путём и получение взятки. Суд над Бабарико идет, но неизвестно, когда окончится.

При задержании у Костусёва возникли проблемы со здоровьем, сильно скакало давление, но благодаря врачам состояние здоровья политика нормализовалось.
 
 
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При задержании у Костусёва возникли проблемы со здоровьем.
 
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