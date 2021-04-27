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Кардиологи назвали лучший напиток при высоком давлении

27.04.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кардиологи назвали лучший напиток при высоком давлении
Иллюстративное фото
Принято считать, что с симптомами гипертонии помогают справиться исключительно медикаменты, пишет u-news.com.ua.

Однако в роли своеобразного «лекарства» могут выступить и некоторые напитки.

Например, черный чай. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не нанести организму вред.

По словам специалистов, напиток действительно помогает людям, у которых наблюдаются первые признаки артериальной гипертензии. Однако нужно помнить о двух важных правилах. Во-первых, чай не должен быть крепким, иначе давление повысится, а не снизится. Во-вторых, в напиток не следует добавлять молоко. В противном случае ген KCNQ5, отвечающий за расширение сосудов, будет нейтрализован, сообщают интернет-источники.

Если соблюдать эти рекомендации, то употребление чая должно со временем нормализовать показатели артериального давления.
 
 
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