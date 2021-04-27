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Кардиологи назвали лучший напиток при высоком давлении
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Однако в роли своеобразного «лекарства» могут выступить и некоторые напитки.
Например, черный чай. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не нанести организму вред.
По словам специалистов, напиток действительно помогает людям, у которых наблюдаются первые признаки артериальной гипертензии. Однако нужно помнить о двух важных правилах. Во-первых, чай не должен быть крепким, иначе давление повысится, а не снизится. Во-вторых, в напиток не следует добавлять молоко. В противном случае ген KCNQ5, отвечающий за расширение сосудов, будет нейтрализован, сообщают интернет-источники.
Если соблюдать эти рекомендации, то употребление чая должно со временем нормализовать показатели артериального давления.
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Но есть несколько нюансов.
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