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Почти 30% промпредприятий Беларуси несут убытки

27.04.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе—феврале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года уменьшилось с 491 до 447 (на 9%), их удельный вес — с 31,9 до 29,1%.

Почти 30% промпредприятий Беларуси несут убытки
Фото носит иллюстративный характер

Сумма чистого убытка убыточных организаций сократилась на 81,7% до 363,5 млн рублей, на одну организацию — на 79,9% до 813,3 тыс. рублей.

Чистая прибыль организаций на 1 марта 2021 года составила 814,8 млн рублей против убытка в 1 млрд 275,3 млн в январе—феврале 2020 года.

Прибыль до налогообложения составила 1 млрд 16,6 млн против убытка в 1 млрд 167,6 млн в январе—феврале 2020 года.

Прибыль от реализации выросла на 37,9% до 1 млрд 876,4 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 8,2 и 10,3% соответственно (в январе—феврале 2020 года — 7,6 и 9,5%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 22 млрд 851,6 млн рублей (+27,1%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 27,1% до 18 млрд 206,5 млн рублей.

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По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе—феврале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020...
 
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