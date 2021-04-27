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Совмин расширил перечень организаций, которые могут торговать пиротехникой
Источник материала: Партизан
Продавать пиротехнику в Беларуси запретили в августе 2020 года, после того, как в республике начались протестные акции.
© CC0 / Pixabay / meineresterampe
Правительство расширило список организаций, которые могут торговать пиротехническими изделиями технического назначения, соответствующее постановление Совета министров №248 от 23 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Список Совмина, в который вошли те, кому можно торговать пиротехникой,
Постановление вступает в силу во вторник после его официального опубликования.
Запрет на реализацию пиротехнических изделий был введен в Беларуси 11 августа после того, как в стране начались массовые протестные акции. Приобретать и реализовывать пиротехнику первого (низшего) класса опасности разрешили только в конце декабря. К ней относятся бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи. Фейерверки и петарды по-прежнему остаются под запретом.
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Продавать пиротехнику в Беларуси запретили в августе 2020 года, после того, как в республике начались протестные акции.
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