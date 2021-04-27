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Вратарь польского "Подхале" Игорь Брикун вызван в сборную Беларуси, Иван Кульбаков получил травму

27.04.2021 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

34-летний вратарь Игорь Брикун вызван в тренировочный лагерь сборной Беларуси.


Фото: Прессбол

В прошедшем сезоне Брикун выступал в чемпионате Польши за "Подхале". В регулярном чемпионате вратарь провел 10 матчей (5 побед) при коэффициенте надежности 2,44 и 92,2% отраженных бросков. В плей-офф на счету голкипера 3 матча (КН — 2,97, ОБ — 91,7%).

Брикун — четырехкратный чемпион Беларуси в составе "Немана" и "Юности". Трижды Игорь признавался лучшим голкипером чемпионата страны.

В то же время, кэмп национальной команды из-за травмы покинул Иван Кульбаков. В сезоне-2020/21 24-летний Кульбаков выступал в КХЛ за "Сочи" (12 матчей, КН — 3,25, ОБ — 90,5%) и в ВХЛ за "Ижсталь" (2 матча, КН – 2,01, ОБ – 94,1%), сообщает hockey.by.
 
 
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34-летний вратарь Игорь Брикун вызван в тренировочный лагерь сборной Беларуси.
 
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