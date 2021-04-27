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Конституционный референдум в Беларуси планируют на начало следующего года
Источник материала: Партизан
Референдум по изменению Конституции может состояться в начале следующего года. Плебисцит планируется "на январь-февраль",
Фото: media-polesye.by
В ЦИК также заявили,
"Об этом разговора нет", — сказала Ермошина в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете информацию, что референдум якобы может состояться в этом году.
О том, что референдум по новой Конституции может пройти одновременно с местными выборами, еще в феврале говорил Александр Лукашенко. Подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, он заявил, что на разработку изменений в Основной закон нужно 11-12 месяцев. Тогда же он и предложил совместить референдум с местными выборами, которые, согласно календарю ЦИК, должны пройти не позднее 18 января 2022 года.
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Референдум по изменению Конституции может состояться в начале следующего года. Плебисцит планируется "на январь-февраль", передает агентство РИА-Новости со...
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