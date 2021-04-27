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Конституционный референдум в Беларуси планируют на начало следующего года

27.04.2021 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Референдум по изменению Конституции может состояться в начале следующего года. Плебисцит планируется "на январь-февраль", передает агентство РИА-Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину.

Конституционный референдум в Беларуси планируют на начало следующего года
Фото: media-polesye.by​
В ЦИК также заявили, передает Еврорадио, что организация референдума в конце лета-начале осени этого года даже не обсуждается.

"Об этом разговора нет", — сказала Ермошина в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете информацию, что референдум якобы может состояться в этом году.

О том, что референдум по новой Конституции может пройти одновременно с местными выборами, еще в феврале говорил  Александр Лукашенко. Подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, он заявил, что на разработку изменений в Основной закон нужно 11-12 месяцев. Тогда же он и предложил совместить референдум с местными выборами, которые, согласно календарю ЦИК, должны пройти не позднее 18 января 2022 года.
 
 
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Референдум по изменению Конституции может состояться в начале следующего года. Плебисцит планируется "на январь-февраль", передает агентство РИА-Новости со...
 
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