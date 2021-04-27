Конституционный референдум в Беларуси планируют на начало следующего года

передает Еврорадио, что организация референдума в конце лета-начале осени этого года даже не обсуждается. В ЦИК также заявили,Еврорадио, что организация референдума в конце лета-начале осени этого года даже не обсуждается.





"Об этом разговора нет", — сказала Ермошина в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете информацию, что референдум якобы может состояться в этом году.





О том, что референдум по новой Конституции может пройти одновременно с местными выборами, еще в феврале говорил Александр Лукашенко. Подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, он заявил, что на разработку изменений в Основной закон нужно 11-12 месяцев. Тогда же он и предложил совместить референдум с местными выборами, которые, согласно календарю ЦИК, должны пройти не позднее 18 января 2022 года.