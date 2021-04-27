Дискаунтеры не смогут делать наценку более 20% с 8 июля

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пишет Office Life. Товары там должны продаваться «по более низким ценам», размещаться на складском оборудовании (стеллажах, поддонах и т. п.) и, как правило, в упаковке изготовителя. Под дискаунтером с этой даты будет подразумеваться магазин торговой площадью от 250 до 2500 кв. метров,Office Life. Товары там должны продаваться «по более низким ценам», размещаться на складском оборудовании (стеллажах, поддонах и т. п.) и, как правило, в упаковке изготовителя.





Алкомагазины, согласно новой классификации, должны быть площадью от 50 «квадратов». Однако в документе есть ремарка:





В случаях, установленных законодательством, магазин может иметь меньшую торговую площадь.





Секонд-хенды в итоге получили следующее определение:





Непродовольственный магазин с комбинированным ассортиментом товаров с торговой площадью 10 и более квадратных метров, в котором преимущественно реализуется узкий ассортимент бывших в употреблении непродовольственных товаров.



