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Ширвиндт поддержал Колесникову: «Ужасно, что замечательная молодая женщина встречает свой день рожденья в тюрьме»
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский телеведущий и писатель поздравил с Днем рождения Марию Колесникову.
— Ужасно, что замечательная молодая женщина встречает свой день рожденья в тюрьме. Зовут ее Мария Колесникова. Она — один из лидеров белорусской оппозиции. Женщина порядочная, достойная, честная. Вот эти качества — это всегда красная тряпка для любого диктаторского режима, — отметил Михаил Ширвиндт в видеообращении
Он пожелал Марии здоровья и процитировал известное стихотворение классика:
— Хочется пожелать ей, в первую очередь, здоровья, надежды, потому что Пушкин писал «оковы тяжкие падут, темницы рухнут — и свобода вас примет радостно у входа». Мария, держитесь!
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Ширвиндт поддержал Колесникову: «Ужасно, что замечательная молодая женщина встречает свой день рожденья в тюрьме»
Российский телеведущий и писатель поздравил с Днем рождения Марию Колесникову.
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