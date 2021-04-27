Ширвиндт поддержал Колесникову: «Ужасно, что замечательная молодая женщина встречает свой день рожденья в тюрьме»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский телеведущий и писатель поздравил с Днем рождения Марию Колесникову.





— Ужасно, что замечательная молодая женщина встречает свой день рожденья в тюрьме. Зовут ее Мария Колесникова. Она — один из лидеров белорусской оппозиции. Женщина порядочная, достойная, честная. Вот эти качества — это всегда красная тряпка для любого диктаторского режима, — отметил Михаил Ширвиндт в видеообращении в Инстаграме .

Он пожелал Марии здоровья и процитировал известное стихотворение классика:

— Хочется пожелать ей, в первую очередь, здоровья, надежды, потому что Пушкин писал «оковы тяжкие падут, темницы рухнут — и свобода вас примет радостно у входа». Мария, держитесь!