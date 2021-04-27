Очередной телеграм-канал признали экстремистским

Источник материала: Onliner

Информационная продукция телеграм-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами. Это произошло по инициативе Барановичской межрайпрокуратуры, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Во время мониторинга информации из телеграм-канала прокуратура установила, что администраторы «публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям».

После проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании информационной продукции этого телеграм-канала экстремистскими материалами. Суд Ленинского района Бреста заявление удовлетворил, решение уже вступило в силу.