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Очередной телеграм-канал признали экстремистским

27.04.2021 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Информационная продукция телеграм-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами. Это произошло по инициативе Барановичской межрайпрокуратуры, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Во время мониторинга информации из телеграм-канала прокуратура установила, что администраторы «публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям».

После проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании информационной продукции этого телеграм-канала экстремистскими материалами. Суд Ленинского района Бреста заявление удовлетворил, решение уже вступило в силу.

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Теги: Брест
 
 
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Информационная продукция телеграм-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами. Это произошло по инициативе Барановичской межрайпрокуратуры,...
 
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