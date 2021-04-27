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Snapdragon 888 и AMOLED-экран: названы характеристики флагмана Honor 50 Pro+

27.04.2021 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Honor пропустит цифру 40 и сразу выпустит модель с индексом 50. Премьера состоится уже в мае, и китайский блогер с ником Master Lu опубликовал характеристики топовой модели Honor 50 Pro+.

Смартфон получит 6,79-дюймовый AMOLED-экран, причем он будет изогнутым и с двойным вырезом под камеру (32 Мп и 8 Мп). Разрешение дисплея составит 2К (1440р), ожидается поддержка HDR10+, а частота обновления составит 120 Гц.

Honor 50 Pro+ получит Snapdragon 888 — актуальный флагманский чип от Qualcomm. Объем оперативной памяти будет равняться 8 ГБ (LPDDR5), а встроенной памяти окажется 128 ГБ. Емкость батареи составит 4400 мАч, будет быстрая зарядка на мощности 66 Вт (50 Вт без проводов).

На задней крышке Honor разместит четыре фотосенсора: 50 Мп основной, 13 Мп ультраширокий, 8 Мп телефото и сенсор глубины.

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Honor пропустит цифру 40 и сразу выпустит модель с индексом 50. Премьера состоится уже в мае, и китайский блогер с ником Master Lu опубликовал характеристики топовой модели...
 
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