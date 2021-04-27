Еще один телеграм-канал в Беларуси признали экстремистским

Источник материала: Tut.by

По инициативе Барановичской межрайпрокуратуры информпродукция Telegram-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Как говорится в сообщении на сайте, Барановичская межрайонная прокуратура «в ходе мониторинга размещенной в открытом доступе информации» установила, что администраторы Telegram-канала «Барановичи-97%» «публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям».

По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами.

Суд Ленинского района Бреста удовлетворил это заявление, решение подлежит немедленному исполнению. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки ресурса (пока телеграм-канал не попал в этот перечень ).

Прокуратура напоминает, что, согласно ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ранее экстремистскими каналами признавали BYPOL , « Беларусь головного мозга », « МотолькоПомоги », а также ряд региональных каналов вроде «Гродно 97%», «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар Непокоренных».

Надо ли теперь отписаться от телеграм-канала?

От телеграм-канала, признанного экстремистским, на данный момент можно не отписываться. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению. Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Обратите внимание, что при просмотре медиафайлов в телеграме они могут сохраняться в памяти устройства. Чтобы такого не было, отключите «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там можно указать, когда можно скачивать файлы. А чтобы очистить кэш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).

Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кеша в разделе «Использование памяти».

Однако нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta отмечается , что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».