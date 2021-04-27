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Еще один телеграм-канал в Беларуси признали экстремистским
Источник материала: Tut.by
По инициативе Барановичской межрайпрокуратуры информпродукция Telegram-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами. Об этом
Как говорится в сообщении на сайте, Барановичская межрайонная прокуратура «в ходе мониторинга размещенной в открытом доступе информации» установила, что администраторы Telegram-канала «Барановичи-97%» «публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям».
По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами.
Суд Ленинского района Бреста удовлетворил это заявление, решение подлежит немедленному исполнению. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки ресурса (пока телеграм-канал не попал в этот
Прокуратура напоминает, что, согласно ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.
Ранее экстремистскими каналами признавали
Надо ли теперь отписаться от телеграм-канала?
От телеграм-канала, признанного экстремистским, на данный момент можно не отписываться. Как нам
Обратите внимание, что при просмотре медиафайлов в телеграме они могут сохраняться в памяти устройства. Чтобы такого не было, отключите «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там можно указать, когда можно скачивать файлы. А чтобы очистить кэш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).
Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кеша в разделе «Использование памяти».
Однако нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.
Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta
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Решение суда подлежит немедленному исполнению.
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