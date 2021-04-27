Как Кремль пытается расколоть беларуский протест — и при чем тут телеграм

Источник материала: KYKY

В этом году телеграмом ежемесячно пользовались около 500 миллионов пользователей. И так как этот мессенджер не поддерживает цензуру и позволяет авторам быть полностью анонимным, он стал пользоваться популярностью и у кремлевских медийщиков, уверены в ISANS. Эксперт аналитического центра Мария Авдеева объясняет , как в Кремле используют телеграм для продвижения своей повестки в Беларуси.

«Большинство крупных телеграм-каналов о политике контролируются либо напрямую из Кремля, либо околокремлевскими структурами и группами влияния. Лояльность анонимных каналов стала результатом целенаправленной работы и масштабных денежных вливаний. Цель – попытаться контролировать настроения в интернете, дискредитировать оппозицию и отработать провластную повестку.

Одни каналы купили, владельцев других запугали и подчинили. К моменту отмены блокировки мессенджера в России, которая длилась с 2018 года по 2020 год, Кремль получил полный контроль над политическим сегментом телеграма», – пишет Мария.

Эксперт утверждает, что прокремлевские публикации чаще всего направлены на поддержание идеи о необходимости углубления интеграции с Россией, на дискредитацию и раскол беларуского протеста и на создание образа врага в лице США, ЕС и Украины. Также они формируют образ Лукашенко, как будет выгодно Кремлю прямо сейчас.

«Кремлю пока не удалось закрепить в Беларуси полностью подконтрольных лидеров и политические проекты, которые одновременно могли бы отвечать и политическому запросу беларусов, и обеспечивать стратегические интересы России. Поэтому российская пропаганда вынуждена действовать избирательно. И на данном этапе поддерживать и использовать легитимность Лукашенко. Одновременно продвигается тезис и о том, что Лукашенко удержался у власти только благодаря Путину и Кремлю, но он снова неблагодарен.

Для поддержания и усиления своей повестки Кремль использует контролируемые «утечки», «инсайды», «слухи». Эта конспирология распространяется через ряд крупных российских анонимных телеграм-каналов, которые задают тренд дальнейшим публикациям каналов и медиа из прокремлевского пула», – рассказывает Мария.

Как это работает?

Рассмотрим несколько вбросов: возьмем анонимный «Незыгарь» и канал главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова «aavst», которые системно вбрасывают информацию, поддерживающую основное направление работы Кремля в отношении Беларуси. У канала «Незыгарь» сейчас 337 тысяч подписчиков, у Венедиктова – 133 тысячи.

23 декабря 2020 года «Незыгарь» написал: «В правительственных кругах в Минске говорят, что Лукашенко весной покидает президентский пост. На этом фоне западная партия явно попробует перехватить инициативу»; «Будут стараться увеличить количество своих сторонников среди депутатов и перехватить важнейшие посты в правительстве», – для достоверности пост подкрепляется цитатой неназванного, но точно близкого к «правительственным кругам» источника.

17 февраля «Незыгарь» пишет: «Из Минска сообщают, что команда Лукашенко готовит «запасной аэродром» на Западе. Торг идет за условия ухода взамен на интересы Семьи. Гарантом соблюдения договоренностей может стать Ватикан».

23 февраля «Незыгарь» публикует сообщение о том, что «в Беларуси может быть выбран «ельцинский сценарий» транзита власти». Со ссылкой сразу на несколько источников как в России, так и в Беларуси сообщается: «Лукашенко в Сочи попросил еще полгода для завершения «транзита власти». Москва выступит гарантом соблюдения договоренностей во время «транзита»; «Лукашенко должен до 1 мая провести встречу с оппозицией, включая членов КС, Латушко и Тихановскую. До 15 апреля Бабарико и Колесникова должны быть освобождены».

Мария резюмирует: «Реально происходящие события, как мы видим, подтверждают противоположное развитие ситуации. Прогноз «Незыгаря» о встрече Лукашенко с Латушко и Тихановской до 1 мая вряд ли оправдается, скорее наоборот, так как лидеров протеста режим обвинил в терроризме».

Что же пишет Венедиктов? 25 марта главный редактор «Эхо Москвы» публикует сенсационную информацию о том, что Лукашенко и оппозиция проведут переговоры при участии ОБСЕ и США. Венедиктов ссылается на телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой беларуского МИД Владимиром Макеем. По информации Венедиктова, во время этого разговора обсуждались сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской с беларуской властью.

Оригинальный пост получил 90 тысяч просмотров в самом канале, и был широко распространен через другие медиа и телеграм-каналы, в том числе и «Незыгарь». В итоге какое-то время околополитические обозреватели были заняты обсуждением – а cостоится ли встреча Лукашенко с оппозицией на самом деле?

Мария рассказывает: «Даже самая невероятная информация, намеренно «слитая» в крупный телеграм-канал, получает широкое распространение и задает направление информационной повестке».

9 апреля «Незыгарь» поддерживает тему скорой передачи власти и сообщает, что «штаб Тихановской готовится к переговорам с Лукашенко». Теперь, правда, уточняется, что «процесс затянется до октября». 21 апреля перед обращением Путина к Федеральному собранию «Незыгарь» публикует опрос «Что в послании Президента?» с вариантами ответов: «Интеграция с ДНР и ЛНР»; «Интеграция с Беларусью»; «Последнее предупреждение Западу».

Мария рассказывает: «Эти системные информационные вбросы призваны внушить беларусам веру в то, что Россия контролирует политические изменения в Беларуси и является определяющим фактором внутренней политики Беларуси независимо от фигуры лидера».

Мария также уверена, что при помощи подконтрольных телеграм-каналов Кремль пытается расколоть протестное движение в нашей стране. Кроме попыток выставить лидеров протеста террористами, российские пропагандисты используют следующие приемы:

Публикуют материалы о персоналиях, которые якобы будут фактически принимать решения при формальном лидерстве Светланы Тихановской.

Вбрасывают информацию о расколе в протестном движении, используя для этого, в том числе, факты создания собственных политических партий Латушко и Бабарико.

Распространяют данные о близости лидеров протеста к чиновникам из окружения Лукашенко, в частности, к главе МИД Беларуси Макею.

Обвиняют партнерские организации Светланы Тихановской и близких ей лиц в сотрудничестве с всевозможными спецслужбами.

4 ноября «Незыгарь» пишет, что «беларуская оппозиция раскололась на два лагеря». 23 декабря «Незыгарь» публикует пост о том, что МИД Беларуси под руководством Макея «оказался «чашкой Петри» для выращивания оппозиционеров» и что «одни из главных лиц оппозиции – Цепкало, Латушко – внезапно работали послами».

Заключение от эксперта: «Анализ содержания и направленности телеграм-каналов показывает, что Кремль использует их наравне с другими медиа, для проведения информационных операций в отношении Беларуси. Их основная задача – сдерживание протестных движений, дискредитация оппозиции и помощь Лукашенко в зачистке политического поля в Беларуси.

Внесение в информационное поле разнонаправленных месседжей и нарративов приводит к созданию контролируемого хаоса. А это и является для Кремля наиболее выгодной ситуацией, ведь тогда навязать свою повестку Минску становится гораздо проще. Это касается и углубления интеграции с Россией, и использования подконтрольных Кремлю политических проектов».