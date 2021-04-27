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В Беларуси признали экстремистским еще один Telegram-канал
Источник материала: АФН
Telegram-канал «Барановичи-97%» признан экстремистским. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.
Согласно информации, здесь инициативу проявила Барановичская межрайпрокуратура.
«Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга размещенной в открытом доступе информации установила, что администраторы Telegram-канала «Барановичи-97%» публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям», - говорится в сообщении.
Ранее экстремистскими каналами признавали BYPOL, «Беларусь головного мозга», «МотолькоПомоги», а также ряд региональных каналов.
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Telegram-канал «Барановичи-97%» признан экстремистским. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.
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