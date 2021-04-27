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Барановичский телеграм-канал признали экстремистским
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По инициативе Барановичской межрайпрокуратуры информационная продукция Telegram-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами.
«Администраторы Telegram-канала «Барановичи-97%» публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям», говорится
Суд Ленинского района Бреста признал телеграм-канал экстремистским.
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Информационная продукция Telegram-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами.
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