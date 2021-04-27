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Барановичский телеграм-канал признали экстремистским

27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По инициативе Барановичской межрайпрокуратуры информационная продукция Telegram-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами.

«Администраторы Telegram-канала «Барановичи-97%» публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям», говорится в сообщении прокуратуры Брестской области.

Суд Ленинского района Бреста признал телеграм-канал экстремистским.

 
Теги: Брест
 
 
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Информационная продукция Telegram-канала «Барановичи-97%» признана экстремистскими материалами.
 
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