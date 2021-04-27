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Убийство 20-летней давности: СК опубликовал видео показаний обвиняемого

27.04.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Задержанный  по уголовному делу об убийстве женщины в Бобруйске в 2000 году показал место преступления, где спрятал нож и показания, сообщили в СК.

Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 20-летней девушки в 2000 году.

"Следователями допрошены подозреваемый и возможные свидетели. С участием задержанного проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он рассказал об обстоятельствах совершенного 20 лет назад преступления, а также указал место, где спрятал орудие преступления", - сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете.

По словам следователей, житель Бобруйска признал свою вину. В настоящее время назначены необходимые дополнительные экспертные исследования.

Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Беларуси, к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года на тот момент 21-летний местный житель пришел к одному из домов Бобруйска, где встретил проживавшую там 20-летнюю девушку. Подойдя к ней, подозреваемый нанес девушке несколько ударов и, схватив за одежду, затолкал в подъезд. Уже находясь на лестничной площадке 8-го этажа, мужчина достал нож и нанес им удар потерпевшей. Затем подозреваемый затащил девушку на технический этаж и продолжил наносить множественные удары ножом в различные части тела.

От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате более 50 ранений.

 

 
 
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Обвиняемый показал следователям, где спрятал немецкий штык-нож времен ВОВ, которым нанес жительнице Бобруйска более 50 ранений.
 
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