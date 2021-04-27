Что говорят эксперты о санкциях в отношении Skoda в Беларуси?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. На минувшей неделе Беларусь ввела санкции в отношении трех зарубежных компаний, одна из них – чешский автопроизводитель Skoda, который входит в Volkswagen Group. Эксперты прокомментировали ситуацию с брендом.

На данный момент в белорусских автосалонах Skoda представлены четыре модели автомобилей, это два кроссовера – Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки – Octavia и Superb. Причем только флагманский Superb производится в Чехии, остальные автомобили – российской сборки. Ранее у дилеров продавались и еще очень популярные в стране бюджетные лифтбеки Rapid, которые также собираются в РФ, однако Госстандарт в начале марта нашел расхождения в документации на автомобили, и их продажи были временно приостановлены.

Поддержка российского импорта

"Ни для кого не секрет, что решение белорусских властей лежит прежде всего в политической плоскости. Автопром стоит несколько в стороне от всех этих событий, но вынужден будет с ними считаться", - сообщил Sputnik заместитель главного редактора проекта "Мотор-1" Юрий Крюков.

По его словам, автомобили Skoda, которые производятся в России, являются российскими, а не чешскими. Соответственно эти продукты можно поставлять в любые другие страны, в том числе и Беларусь.

"Я пока не очень понимаю, как на этот вопрос будут смотреть в Минске. На мой взгляд, было бы логично поддержать импорт из России, потому что мы братские страны. Что касается судьбы Volkswagen, то запрещать другие марки этого концерна не очень логично. Сомневаюсь, что власти Беларуси пойдут на такой шаг. Будет странно, если под эту историю будут подтягивать все марки, которые так или иначе связаны с Volkswagen", - добавил собеседник агентства.

Крюков отметил, что любые санкции в эпоху глобальной экономики несут только вред и являются рычагами давления на одну из сторон. В данном случае это может привести к определенному росту цен на авторынке.

"Обычный потребитель от запретов точно не выиграет. Интерес к марке Skoda сохранится, потому что она популярна в Беларуси. Потребители будут искать способы найти эти машины, появятся "серые" схемы", - уточнил он.

Рынок в ожидании

Пока непонятно, каким образом повлияют санкции на продажи новых автомобилей Skoda в Беларуси, так как Совмин республики, сообщивший о рестрикциях, не дал четких разъяснений, сообщил Sputnik эксперт в автомобильной отрасли.

"Будут ли запрещены продажи Skoda российской сборки, или только тех, что произведены в Чехии, пока неясно. Авторынок в ожидании разъяснений", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, даже те белорусы, которые в ближайшее время собирались пригнать себе из Европы подержанные Skoda, активно обсуждают ситуацию в страхе того, что на таможне их автомобили могут просто-напросто "развернуть".

"Все ждут комментариев и четкого понимания ситуации. Чтобы не будоражить граждан, нужно им просто все разложить по полочкам – можно ли планировать покупку автомобилей чешского бренда, или нет", - уточнил эксперт.

Что говорят в Skoda

Белорусские дилеры чешской марки, как рассказали Sputnik в центрах Skoda, работают в обычном режиме, продажи автомобилей не прекращались. Sputnik отправил запрос в российское подразделение Volkswagen, как только он будет получен, мы его опубликуем.

23 апреля правительство Беларуси решило ввести санкционные меры в отношении компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В Совмине отметили, что данное решение было принято для обеспечения защиты национальных интересов, а также учитывая недружественные действия данных компаний в отношении Беларуси.

В этом году бренд Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если бы он проходил в Беларуси. Nivea была одним из основных спонсоров этого спортивного мероприятия. В числе других компаний, отказавшихся участвовать в финансировании ЧМ-2021, компания Skoda Auto, немецкий производитель смазочных материалов LIQUI MOLY.

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