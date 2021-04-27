Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудские актрисы не понаслышке знают, что каждый выход на красную дорожку может закончиться либо триумфом, либо полным провалом, ведь их рассматривают от кончиков пальцев до кончиков волос. Вот почему на "Оскаре" каждая хочет похвастаться не только платьем от именитого дизайнера, украшениями и новой прической, но и трендовым маникюром.

И если до этого мы рассказывали о лучших бьюти-образах и самых запоминающихся нарядах церемонии 2021 года, то теперь переходим к трендам маникюра, которые вдохновят вас и вашего мастера.

Естественность и классика

Многие актрисы предпочли максимально натуральные оттенки в маникюре: нюд, ваниль, нежно-розовый и белый. Есть и те, кто остался верен темным цветам - винному и черному.

Французский

Еще один тренд с красной дорожки - возрождение французского маникюра. Но пока модницы экспериментируют с неоновыми и яркими цветами для каемки ногтя, актрисы тянутся к классике.

Мраморный и золотой

Мраморный маникюр певицы Тиары Томас стал персональным фаворитом многих поклонников, как только она похвасталась им в Instagram.

А вот золотой маникюр Кэри Миллиган был тщательно подобран к ее золотистому платью и стал предметом гордости для nail-мастера Куине Нгуен - она назвала его "французским маникюром наоборот".

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