ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Французский, мраморный, золотой и другие: идеи маникюра на "Оскаре-2021"

27.04.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудские актрисы не понаслышке знают, что каждый выход на красную дорожку может закончиться либо триумфом, либо полным провалом, ведь их рассматривают от кончиков пальцев до кончиков волос. Вот почему на "Оскаре" каждая хочет похвастаться не только платьем от именитого дизайнера, украшениями и новой прической, но и трендовым маникюром.

И если до этого мы рассказывали о лучших бьюти-образах и самых запоминающихся нарядах церемонии 2021 года, то теперь переходим к трендам маникюра, которые вдохновят вас и вашего мастера.

Естественность и классика

Многие актрисы предпочли максимально натуральные оттенки в маникюре: нюд, ваниль, нежно-розовый и белый. Есть и те, кто остался верен темным цветам - винному и черному.

Французский

Еще один тренд с красной дорожки - возрождение французского маникюра. Но пока модницы экспериментируют с неоновыми и яркими цветами для каемки ногтя, актрисы тянутся к классике.

Мраморный и золотой

Мраморный маникюр певицы Тиары Томас стал персональным фаворитом многих поклонников, как только она похвасталась им в Instagram.

А вот золотой маникюр Кэри Миллиган был тщательно подобран к ее золотистому платью и стал предметом гордости для nail-мастера Куине Нгуен - она назвала его "французским маникюром наоборот".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бьюти-детали прошедшей церемонии продолжают интересовать поклонниц. Самые звездные nail-тренды с ковровой дорожки - в специальной подборке Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Да былога баскетбаліста зборнай Аляксандра Куля прыйшлі міліцыянты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by