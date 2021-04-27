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Правительство выделит более $1,4 миллиона МЧС на вертолеты и лодки

27.04.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Совмин постановлением №244 от 23 апреля дал распоряжение Минфину выделить из бюджета 3 655 456 белорусских рублей (более 1,4 миллиона долларов) Министерству по чрезвычайным ситуациям, такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Государственному авиационному аварийно-спасательному учреждению "Авиация" Министерства по чрезвычайным ситуациям для завершения капитального ремонта вертолета Ми-8 EW-358EP будет направлено 1 922 850 рублей (около 750 тысяч долларов США).

Еще чуть более 1,5 миллиона рублей (более 580 тысяч долларов) планируется выделить для выполнения капремонта агрегатов воздушных судов, их приобретения, а также запчастей, расходных материалов, услуг по оценке техсостояния для увеличения ресурсных показателей.

Как рассказал Sputnik официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий, капремонты вертолетов проводятся регулярно: в год – один-два борта.

Всего парк авиатехники белорусского МЧС насчитывает 24 борта. Воздушные суда регулярно выполняют полеты. И ежедневно находятся в 30-минутной готовности к вылету в случае ЧП. МЧС Беларуси в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывает помощь в борьбе с природными стихиями другим странам.

Также госучреждению "Государственная инспекция по маломерным судам" выделят 220 тысяч рублей (более 85 тысяч долларов) для приобретения десяти лодок с подвесными моторами.

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Теги: Минск
 
 
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Притом большинство денег будет направлено на капитальный ремонт вертолета и обслуживание воздушных судов.
 
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