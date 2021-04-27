Черно-белая война: главный кошмар американцев претворяется в жизнь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главная новость США и подведомственного им западного мира заключается в том, что Дерек Шовин, обвинявшийся в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, был признан присяжными виновным. Экс-полицейскому впаяют срок сразу по трем статьям – убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Это как минимум сорок лет, по совокупности – до 75, прокурор просит еще больше. Шовину 45 лет, так что фактически это пожизненное.

Левые ликуют, правые горюют, однако интересно, что погромы – в смысле, "мирные протесты" в стране не прекращаются. Накануне оглашения вердикта присяжных губернатор Миннесоты был вынужден объявить в Миннеаполисе чрезвычайное положение и позвать на помощь силовиков из соседних штатов.

Суд над Шовином также проходил в обстановке, близкой к боевой. Здание суда обнесли колючей проволокой, расставили блокпосты, все входы и выходы охраняли солдаты Нацгвардии. По солдатам стреляли из проезжающих машин. В полицейских швыряли кирпичи и замороженные банки с газировкой. Свидетелям и работникам суда угрожали расправой. Детей посадили на домашнее обучение. Улицы Миннеаполиса блокировали тысячи чернокожих демонстрантов. Их поддерживали повстанцы по всей стране.

Накануне вынесения вердикта в город приехали сотни профессиональных протестующих. Вместе с ними заявилась чернокожая женщина-конгрессмен Максин Уотерс. "Остаемся на улицах, больше активности, еще больше борьбы! Мы должны заставить их понять: мы тут не в игрушки играем!" – призвала демонстрантов высокопоставленная 82-летняя демократка.

Несмотря на этот прессинг, какие-то крупицы правды озвучены на суде все-таки были. Изумленная общественность узнала, например, что вскрытие не обнаружило следов травматической асфиксии – то есть удушение не было причиной смерти Джорджа Флойда.

Также в его измученном организме были обнаружены множественные следы опиоидов и метамфетамина. О наркомании Флойда заявила суду его подружка Кортни Росс. Она показала, что за пару недель до смерти Флойд буквально горстями глотал на ее глазах обезболивающие таблетки – по доброй американской традиции это был не какой-нибудь там парацетамол, а опиоидное вещество, родственное героину.

По мнению защиты, подтвержденному показаниями медиков, причиной смерти Флойда стал вовсе не полицейский захват Шовина, а банальный передоз.

Двадцатого апреля дело было передано на рассмотрение присяжных. Они заседали всю ночь в отеле под шум непрекращающегося побоища, взрывы петард и предупредительные выстрелы в воздух. Неудивительно, что утром они признали Шовина виновным по всем пунктам.

Что любопытно, протесты чернокожих по всей стране отнюдь не прекратились. Просто теперь они позиционируются как "праздничные протесты". В Нью-Йорке, например, полиция готовится к тому, что толпы демонстрантов будут блокировать улицы и мосты.

Вся эта история давно уже не просто резонансное уголовное дело, в ходе которого была сломана жизнь очередного белого цисгендерного мужчины. Это одна из схваток на полях общегражданской войны, которая и не думает затухать в Америке.

Мировые СМИ по инерции используют те же фигуры умолчания, что и американские коллеги. Они пишут про "мирные демонстрации", "протестные акции"… Но, если называть вещи своими именами, в США сейчас полным ходом идет расовая война и оформляется натуральный апартеид.

Боевые отряды афроамериканцев и раньше собирались под знамена Демпартии накануне выборов и запугивали избирателей. Однако каждый раз свежеизбранный президент железной рукой наводил порядок и распускал банды до лучших времен. Так было и после бунтов 1968-го, и после лос-анджелесского восстания в 1992-м.

Возможно, и на этот раз вольница должна была стихнуть после инаугурации Байдена. Однако случилось непредвиденное. Демократы так и не сумели провести импичмент Трампа. Это значит, что в 2024 году он – или его сторонники – дадут последний отчаянный бой на выборах. В ожидании этих боев и тренируются сегодня толпы чернокожих "активистов".

Главная задача "протестов" – а на самом деле погромов – запугать до полусмерти всех противников Демпартии. Одновременно демонстранты требуют от властей штатов сократить, а то и просто упразднить полицию. Без своих силовиков население штатов, поддерживающих Трампа, останется полностью беззащитным. В 2024 году с ними можно будет делать что угодно. Они пойдут и проголосуют за того, за кого скажет Демпартия и ее боевики.

Параллельно расовой войне на глазах формируется система апартеида. Это прежде всего экономический гнет. Разговоры о выплатах афроамериканцам становятся все ближе к реальности. Семья Джорджа Флойда уже заработала на его гибели 27 миллионов долларов в виде выплат от штата. И это не считая миллионных частных пожертвований.

Разоряется малый и средний бизнес – подавляющая его часть принадлежит белым, испаноязычным, а также представителям азиатского меньшинства. Зато щедрые дотации из госбюджета получает One United Bank – банк "только для черных". Одним из его владельцев является муж той самой конгрессвумен Максин Уотерс.

Через контору Джорджа Сороса накачивается деньгами движение "Черные жизни имеют значение": по самым скромным подсчетам, в фонде BLM сегодня аккумулировано не меньше 90 миллионов долларов.

Совсем недавно одна из его создательниц, Патрисс Хан-Каллорс, купила симпатичный домик за 1,4 миллиона долларов в богатом белом районе Лос-Анджелеса. Это уже четвертый объект недвижимости, который она приобрела за последние четыре года. Под Атлантой, например, "тренированная марксистка" купила для себя и своей супруги целое поместье с внутренним бассейном, ангаром для частного самолета и взлетно-посадочной полосой.

Давно перекроена в пользу чернокожих информационная и политическая повестка. Любое убийство афроамериканца попадает в топы новостей и становится триггером протестов. Преступления же, ежедневно, на будничной основе совершаемые чернокожими, демонстративно замалчиваются.

Вы много слышали про нападения черных подростковых банд на белых обывателей? Про массовые ограбления китайских, корейских, вьетнамских магазинов? А убийство двумя подростками-афроамериканками пакистанского доставщика еды – в самом центре Вашингтона, в разгар дня, на глазах прохожих?

Возникают и две системы правосудия – есть суд для белых и суд для черных. По поводу смерти Джорджа Флойда было проведено расследование и состоялся суд. По поводу гибели белой женщины Эшли Бэббит, застреленной полицейским в здании Капитолия 6 января, никакого расследования не проводилось.

Новый апартеид внедряют в головы подрастающего поколения с первых классов школы. С восьми лет дети учатся правильно поклоняться святому Флойду и изучать дисциплину под названием "системный расизм".

Совсем недавно "расовая война" была тем кошмаром американцев, который они просто боялись упоминать. В мейнстримных СМИ вообще не было такого словосочетания. Его использовали исключительно полубезумные конспирологи и полуподпольные выживальщики. Эта идея шла в комплекте с верой в инопланетян и масонский заговор.

Сегодня "расовая война" стала реальностью. Причем все выглядит так, будто афроамериканцы ее уже выиграли. Белым осталось только каяться, перевоспитываться, выплачивать контрибуции и во искупление грехов голосовать за демократов.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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