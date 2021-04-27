Белорусы остались без эротического канала «НЮ АРТ ТВ»

Источник материала: Onliner

Со вчерашнего дня российские программы «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» прекратили вещание на территории Беларуси. Об этом сообщает Министерство информации на своем сайте.

Распространение прекратили в связи с истечением срока действия разрешения на вещание в нашей стране. До апреля нынешнего года «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» распространялись на основании разрешения Мининформа, которое выдали на три года.

Ранее в этом году прекратил вещание канал Euronews в связи с выявленным нарушением законодательства о рекламе. Вместо Euronews в Беларуси появился российский канал «Победа».