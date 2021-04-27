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Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере

27.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Для желающих получить собственный загородный дом, да и с возможностью его транспортировки, неплохим вариантом становятся приспособленные под жилье стандартные морские контейнеры. Они легко поддаются транспортировке и способны комбинироваться для создания модульных объектов. В данном случае речь идет о полноценном жилье в минимально возможной единице. Площадь всего 12 квадратных метров.

В стенах контейнера были проделаны широкие двери и окна, дающие достаточное количество естественного света. При необходимости они закрываются: основной вход с помощью террасы площадью 6,4 квадрата. Объект его создатели из Pin-Up Houses позиционируют как полностью автономный. Он оборудован солнечными батареями, ветряком, системой сбора дождевой воды.

Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере
Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере
Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере
Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере

Как обычно, при работе с такими миниатюрными площадями дизайнеры демонстрируют чудеса организации пространства. Справа от входа имеется небольшая кухня, впрочем, оснащенная всем необходимым. Здесь находится санузел с душем и туалетом. Противоположную сторону контейнера занимает кровать, которая трансформируется в софу. Центр помещения представляет собой совмещенную гостиную и столовую зоны.

Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере
Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере
Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере
Полная автономия. Как устроить 12 жилых «квадратов» в контейнере

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