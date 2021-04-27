Кроссовки от Канье Уэста на Sotheby’s продали за $1,8 миллиона. Это мировой рекорд

Источник материала: Onliner

Пара прототипов известных Nike Air Yeezy 1, которые Канье Уэст выпустил в далеком 2008 году, продали сегодня на аукционе Sotheby’s за 1,8 миллиона долларов. И это новый мировой рекорд по цене за пару кроссовок, сообщает на своей странице Sotheby’s . Покупателем стала платформа для инвестирования в кроссовки Raresapp.





Если кто забыл, в 2008 году Канье Уэст был на гребне волны — после долгих любовных переживаний он выпустил альбом 808s & Heartbreak и стал законодателем моды после Stronger. Как раз последнюю песню он исполнял на церемонии «Грэмми» в этих кроссовках. Что за они, никто тогда опознать не смог. Оказалось, это было рождение империи Nike Yeezy, которая сегодня владеет миллиардами. И хотя Канье Уэст сотрудничает с Adidas с 2013 года, кроссовки Nike Air Yeezy I и Air Yeezy II по-прежнему являются одними из самых желанных кроссовок коллекционеров.

Предыдущий рекорд стоимости кроссовок был установлен в мае 2020 года. Тогда на аукционе Sotheby’s продали красные Nike Air Jordan 1 за $560 тысяч долларов. Эту пару в 1985 году надевал на игру сам Майкл Джордан, на обуви есть его автограф.



А в 2019 году рекорд принадлежал кроссовкам Moon Shoe (тоже Nike) 1972 года выпуска. Это кроссовки ручной работы, разработанные соучредителем Nike и легендарным тренером по легкой атлетике Биллом Бауэрманом. Их продали за $437,5 тысячи.



