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Кроссовки от Канье Уэста на Sotheby’s продали за $1,8 миллиона. Это мировой рекорд

27.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пара прототипов известных Nike Air Yeezy 1, которые Канье Уэст выпустил в далеком 2008 году, продали сегодня на аукционе Sotheby’s за 1,8 миллиона долларов. И это новый мировой рекорд по цене за пару кроссовок, сообщает на своей странице Sotheby’s. Покупателем стала платформа для инвестирования в кроссовки Raresapp.

Кроссовки от Канье Уэста на Sotheby’s продали за ,8 миллиона. Это мировой рекорд

Если кто забыл, в 2008 году Канье Уэст был на гребне волны — после долгих любовных переживаний он выпустил альбом 808s & Heartbreak и стал законодателем моды после Stronger. Как раз последнюю песню он исполнял на церемонии «Грэмми» в этих кроссовках. Что за они, никто тогда опознать не смог. Оказалось, это было рождение империи Nike Yeezy, которая сегодня владеет миллиардами. И хотя Канье Уэст сотрудничает с Adidas с 2013 года, кроссовки Nike Air Yeezy I и Air Yeezy II по-прежнему являются одними из самых желанных кроссовок коллекционеров.

Предыдущий рекорд стоимости кроссовок был установлен в мае 2020 года. Тогда  на аукционе Sotheby’s продали красные Nike Air Jordan 1 за $560 тысяч долларов. Эту пару в 1985 году надевал на игру сам Майкл Джордан, на обуви есть его автограф.

Кроссовки от Канье Уэста на Sotheby’s продали за ,8 миллиона. Это мировой рекорд

А в 2019 году рекорд принадлежал кроссовкам Moon Shoe (тоже Nike) 1972 года выпуска. Это кроссовки ручной работы, разработанные соучредителем Nike и легендарным тренером по легкой атлетике Биллом Бауэрманом. Их продали за $437,5 тысячи.

Кроссовки от Канье Уэста на Sotheby’s продали за ,8 миллиона. Это мировой рекорд

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Пара прототипов известных Nike Air Yeezy 1, которые Канье Уэст выпустил в далеком 2008 году, продали сегодня на аукционе Sotheby’s…Читать далее…
 
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