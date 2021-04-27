В Лошице девушка на Toyota подбила Geely Coolray и перевернулась (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром в Лошице. Автомобиль Toyota в результате аварии оказался на крыше посреди проезжей части, второй участник — автомобиль Geely.

Авария произошла на улице Михаила Пташука. Пользователь с ником .Бульбашь. опубликовал на нашем форуме фото с места ДТП.









А читатель с ником Анархист разместил видео с последствиями аварии.

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Обстоятельства ДТП сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелины Волосарь.

— По предварительной информации, сегодня около 8:30 девушка, управляя автомобилем Toyota, двигалась по улице Пташука со стороны улицы Прушинских в направлении улицы Турова. В районе дома №11 водитель не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень разделительной полосы, после чего автомобиль отбросило вправо на припаркованный у края проезжей части автомобиль Geely. В результате удара Toyota опрокинулась и повредила еще один стоявший автомобиль, — рассказали в Госавтоинспекции.





В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На данный момент сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска проводят проверку по факту инцидента.





Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем.





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