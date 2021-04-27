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Козы гуляют у подъездов в Минске. Теперь вы видели все (видео)

27.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Уручье на улице Шафарнянской есть один необычный подъезд, который загадочным образом притягивает к себе разную живность. Здесь уже долгое время живет общий для всех жильцов кот, а вчера туда нагрянули козы. Один из жителей предложил им поселиться у него вместе с черепахой, но те ответили однозначным отказом.

Вчера минчанка Александра вместе со своей мамой по традиции выгуливала собаку. Но вечер перестал быть томным, когда девушка увидела трех коз у одного из подъездов в Уручье.

— Мы сильно удивились, а козы подошли к подъезду и там тусовались. Было видно, что они потерялись. Мы не знали, что с ними делать, потому что они собирались бежать через дорогу. Все было реально как в кино, особенно когда мужчина открыл им подъезд, — вспоминает Александра.

На видео, которое девушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, вышел мужчина и предложил козам остаться у него — жить в компании с черепахой. Такое предложение, судя по всему, козам показалось неприличным, и они отправились на поиски стабильности. И обратите внимание на глаза кота, который немало повидал в этой жизни и в целом искушен ею, но козы...

Сначала животные порывались хаотично перебежать через проезжую часть, но Александра и ее мама не оставили коз в беде. Какое-то время минчанки не могли сообразить, как лучше сделать, ведь на перекрестке было оживленное движение. Они не понимали, какую службу в итоге вызывать, и погнали мини-стадо на зеленый свет в сторону частного сектора.

— Потом мы стали искать владельца коз, пришла вроде бы их хозяйка. Контакт с ней не наладился, потому что она не была склонна к разговору. Но козы побежали к ней как собаки. Мы с мамой были рады, что с животными ничего не случилось. В следующий раз заберем к себе, если будет такое же обращение, — смеется Александра. — Особенно маленького, ведь он был такой трогательный.

А что бы вы сделали, если бы встретили у подъезда коз? Пишите в комментариях!

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В Уручье на улице Шафарнянской есть один необычный подъезд, который загадочным образом притягивает к себе разную живность. Здесь уже долгое время живет общий для...
 
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