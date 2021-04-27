В России приостановили сборку Renault Logan и Sandero

Источник материала: Onliner

На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти вчера остановился выпуск моделей семейства Logan/Sandero. Об этом сообщается в группе Avtograd News . По предварительным данным, на линии B0 проводится модернизация сварочного и окрасочного оборудования.

Неясно, это плановые работы на заводе или подготовка к старту выпуска Logan/Sandero на новой архитектуре CMF-B. Отмечается, что сборка Lada XRAY и Lada Largus (они тоже построены на базе В0) ведется в штатном режиме.

Сборка машин Renault в Тольятти будет восстановлена только 11 мая. Портал Drom не исключает, что в дилерских сетях вполне может возникнуть нехватка Logan и Sandero.