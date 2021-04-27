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В России приостановили сборку Renault Logan и Sandero
Источник материала: Onliner
На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти вчера остановился выпуск моделей семейства Logan/Sandero. Об этом сообщается в группе
Неясно, это плановые работы на заводе или подготовка к старту выпуска Logan/Sandero на новой архитектуре CMF-B. Отмечается, что сборка Lada XRAY и Lada Largus (они тоже построены на базе В0) ведется в штатном режиме.
Сборка машин Renault в Тольятти будет восстановлена только 11 мая. Портал
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На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти вчера остановился выпуск моделей семейства Logan/Sandero. Об этом сообщается в группе Avtograd News. По предварительным данным, на линии...
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