ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России приостановили сборку Renault Logan и Sandero

27.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти вчера остановился выпуск моделей семейства Logan/Sandero. Об этом сообщается в группе Avtograd News. По предварительным данным, на линии B0 проводится модернизация сварочного и окрасочного оборудования.

Неясно, это плановые работы на заводе или подготовка к старту выпуска Logan/Sandero на новой архитектуре CMF-B. Отмечается, что сборка Lada XRAY и Lada Largus (они тоже построены на базе В0) ведется в штатном режиме.

Сборка машин Renault в Тольятти будет восстановлена только 11 мая. Портал Drom не исключает, что в дилерских сетях вполне может возникнуть нехватка Logan и Sandero.

Renault Megane III, 2009 г.в., 250 000 км
синий, хетчбэк, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
18 929 р.
7390$ / 6109€
Renault Talisman I Black (панорамная крыша), 2017 г.в., 199 000 км
черный, универсал, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
34 964 р.
13 650$ / 11 284€
Renault Sandero II, 2017 г.в., 50 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 157 р.
8650$ / 7151€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти вчера остановился выпуск моделей семейства Logan/Sandero. Об этом сообщается в группе Avtograd News. По предварительным данным, на линии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартап белоруса и австралийца привлек 12 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by