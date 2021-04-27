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Какие курсы доллара и евро установили обменники 27 апреля
Источник материала: Tut.by
Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 апреля снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 27 апреля
На торгах курс доллара вырос на 0,09% — до 2,5638 рубля, курс евро снизился на 0,12% — до 3,0949 рубля, а курс российского рубля упал на 0,21% — до 3,4175 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.34).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,568 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Альфа-Банк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,564 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,137 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,096 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, Банке Дабрабыт — 3,092 рубля.
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