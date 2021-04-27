Как быстро и эффективно почистить унитаз. Вот несколько секретов

Источник материала: Tut.by

Любой хозяйке или хозяину периодически приходится бороться с ржавчиной, известковым налетом и другими загрязнениями в унитазе, которые трудно отчистить. В ход идут самые разные средства: бытовая химия, металлические предметы типа отвертки, абразивные губки и так далее. Но почистить сантехнику можно довольно простыми способами. Как это сделать, рассказали эксперты из компаний problesk.by и Generalcleaning.



Фото: twspb.ru

Народные средства, которые работают

Не все для чистки унитаза готовы использовать агрессивную бытовую химию. Поэтому начнем с простых рецептов и советов.

Работники клининговой компании Generalcleaning рассказали: прежде всего перед работой нужно надеть длинные перчатки, чтобы на кожу не попали чистящие средства.

— Теперь можно приступать. Чтобы эффективно удалить загрязнения, желательно изнутри вычерпать воду (можно, например, «затолкать» ее внутрь унитаза ершиком). Для чистки можно использовать самое простое средство: полстакана уксуса, полстакана соды, стакан горячей воды. Смесь должна получиться сметанообразной консистенции. Вместо этого состава можно взять перекись водорода, щавельную кислоту, нашатырный спирт или даже кока-колу, которую нужно оставить в унитазе на ночь. Остальные средства оставляют на час-два.

Из готовых препаратов специалисты рекомендуют использовать, например, Sanita, Sanfor (лучше в красной бутылке), Yplon, «Санокс», Urinstein Loser, «Пемолюкс».

В качестве инструмента специалисты советуют использовать силиконовые ершики — в труднодоступных местах они «работают» лучше, чем обычные ершики с синтетической щетиной. Дорожку от известкового налета и места под ободком унитаза можно дополнительно потереть жесткой стороной кухонной губки.

— Еще хороши меланиновые губки. Особенно хорошо они отчищают металлические детали, которые жесткой губкой особо не потрешь — на поверхности можно оставить царапины. Отлично такие губки подходят и для черных либо цветных унитазов, для чистки которых подходит не любая бытовая химия.



Фото: ivd.ru

В некоторых случаях может потребоваться чистка сливного бачка от ржавчины.

— Слейте воду и залейте в бачок уксусную эссенцию (всю бутылочку) либо уксус с добавлением соды. Добавьте горячей воды и ждите, пока состав подействует. В завершении помойте бачок внутри губкой или ершиком.

Ершики тоже нуждаются в периодической чистке.

— Если щетка ершика стала желтой, опустите его в смесь уксуса, соды и горячей воды. Где-то через час ваш ершик станет снова белым.

Пластиковые элементы чистят тряпочкой с мылом и дезинфицирующим средством. Жесткие губки лучше не использовать, чтобы пластик не поцарапать.

— Для чистки подойдут те же Sanita, Sanfor, а также смесь уксуса, соды и горячей воды.

Пара секретов быстрой и эффективной чистки

Руководитель клининговой компании problesk.by Святослав Шелест пошагово рассказал, как быстро и качественно почистить унитаз.

— В первую очередь из унитаза надо вычерпать всю воду. Самый простой способ — губкой. Либо вначале убрать воду пластиковым стаканчиком, а остатки — губкой. Мы убираем воду водососом.

После того как из чаши унитаза достали воду, заливаем внутрь кислотное средство.

— Желательно привести его в пенное состояние: налить на губку, вспенить, нанести на поверхность унитаза и оставить на пять-семь минут. В это время моем остальные элементы унитаза.

Святослав уточняет: так как унитаз — это керамическая посуда, химией ее испортить практически невозможно. Поэтому для чистки можно использовать любое средство, содержащее большую концентрацию кислоты.

— Из бытовых средств можно взять «Туалетный утенок» типа Cif, Comet, Cillit Bang. Только желательно брать гелеобразное средство.

Вышеназванными препаратами чистят все поверхности унитаза. Оставляют состав на несколько минут.

— Затем возвращаются к отверстию, в котором собирается вода. Если загрязнение сильное, потребуется механическое воздействие. Можно воспользоваться губкой, но не сильно абразивной, чтобы механически не испортить унитаз. После этого все отложения сполоснуть сливом. Одного может быть недостаточно, желательно это сделать несколько раз.

Святослав акцентирует внимание: у пластикового сиденья крепежные элементы могут быть пластиковыми или хромированными. Хромированное крепление ни в коем случае нельзя мыть кислотным средством.

— Если при чистке унитаза используем кислотное средство, то хромированные крепежи предварительно нужно закрыть. Также можно нанести на них щелочное средство (например, средство от нагара для микроволновок и духовок — оно содержит щелочь). Если на хромированные элементы, покрытые щелочным составом, попадет кислота, то щелочь ее нейтрализует, хромированная часть не испортится.

К слову, сами пластиковые сиденья чистятся не всегда хорошо. Если их долго не мыть, то потом отчистить их от желтизны практически невозможно.

Таким образом, все элементы унитаза, кроме хромированных частей, моют одним средством, затем смывают его водой.

В завершении Святослав упомянул еще об одном нюансе.

— Для того чтобы в унитазе не было излишнего образования микробов, в бачок добавляют специальные таблетки. Но не рекомендуем вешать их в пластиковом зажиме на ободок унитаза.

Эксперт объясняет: таблетка внутри при сливе работает, но в сам зажим попадают продукты жизнедеятельности и застаиваются там. Такое происходит в особенности при нечастом использовании туалета. Например, если человек живет один, и унитазом пользуется только вечером. В таком случае таблетку лучше бросить в бачок унитаза.