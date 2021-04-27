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В России ко Дню Победы заложат шесть подлодок и кораблей

27.04.2021 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.


Фото: wikipedia.org

«В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А „Борей-А“, два корвета проекта 20 380, две подводные лодки проекта 636.3», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, два подводных крейсера стратегического назначения будут заложены на «Севмаше», два корвета — на Амурском судостроительном заводе, две подлодки проекта «Варшавянка» — на «Адмиралтейских верфях» (все предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации). Точные даты закладки пока не определены.

На «Севмаше» будут заложены подводные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», на «Адмиралтейских верфях» — субмарины «Можайск» и «Якутск» (5-я и 6-я лодки в серии из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), предполагаемые к закладке корветы пока не обрели свои имена.

В пресс-службах ОСК и подведомственных предприятий не стали комментировать эту информацию.

 
 
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Из них два - стратегические атомные подводные крейсеры.
 
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