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Мининформ прекратил вещание двух российских телепрограмм в Беларуси
Источник материала: Tut.by
С 26 апреля этого года прекращается трансляция российских программ «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV). В качестве причины Мининформ
До апреля программы распространялись на основании выданного Министерством информации разрешения на трехлетний период.
«Наш Футбол» — телеканал, целиком посвященный российскому футболу. Эфир состоит из прямых трансляций матчей российской футбольной премьер лиги, соревнований по футзалу и пляжному футболу.
«НЮ АРТ ТВ» — это международный эротический канал, где, согласно описанию, «эротика подается как искусство».
С полным перечнем иностранных телевизионных средств массовой информации, имеющих разрешение на распространение на территории Беларуси, можно ознакомиться на
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В качестве причины Мининформ указывает истечение срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси.
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