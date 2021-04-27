Мининформ прекратил вещание двух российских телепрограмм в Беларуси

Источник материала: Tut.by

С 26 апреля этого года прекращается трансляция российских программ «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV). В качестве причины Мининформ указывает истечение срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

До апреля программы распространялись на основании выданного Министерством информации разрешения на трехлетний период.

«Наш Футбол» — телеканал, целиком посвященный российскому футболу. Эфир состоит из прямых трансляций матчей российской футбольной премьер лиги, соревнований по футзалу и пляжному футболу.

«НЮ АРТ ТВ» — это международный эротический канал, где, согласно описанию, «эротика подается как искусство».

С полным перечнем иностранных телевизионных средств массовой информации, имеющих разрешение на распространение на территории Беларуси, можно ознакомиться на сайте Министерства информации .