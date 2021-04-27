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Новый декрет: Лукашенко хочет обеспечить безопасность своей семье и дать гарантии окружению
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
В субботу 24 апреля Александр Лукашенко рассказал о содержании нового декрета: он будет подписан, в том числе, на случай физического устранения президента. В таком случае полномочия будут переданы Совету безопасности. Хотя согласно Конституции власть до новых выборов должна перейти к премьер-министру.
Лукашенко также вернулся к нашумевшей истории о «заговоре» и рассказал о трех сценариях покушения на себя. В воскресенье 25 апреля по ОНТ показали сюжет, в котором задержанные по «делу о госперевороте» Юрий Зенкович и Григорий Костусев говорят:
«Я признаю себя виновным/свою вину». В чем — не поясняется. Александр Федута сказал: «Признаю себя виновным в участии в заговоре».
Кроме того, было дано слово историку Станислава Князеву, который заявил, что для «покушения» готовилось порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами.
«Лукашенко вынужден убеждать окружающих, что все будет хорошо»
Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии
Фото: TUT.BY
«Во-первых, Лукашенко, видимо, хочет заменить персональную диктатуру на диктатуру коллективного органа. Он считает, что этот орган сможет сохранить систему такой, как она есть, и обеспечить таким образом безопасность своей семье. А если Лукашенко уйдет на пенсию – то и себе самому», – сказал Егоров.
Но это не значит, что Лукашенко готовится к тому, чтобы уйти в отставку.
«Так или иначе люди во власти задумываются о том, то будет после того, как Лукашенко уйдет или если с ним что-то случиться. Лукашенко хочет обеспечить лояльность своих сторонников, демонстрируя, что их будущее гарантировано. Он вынужден убеждать окружающих, что все контролируется, что все будет хорошо, что беспокоиться не о чем – система сохранится даже при чрезвычайных событиях», – считает Егоров.
По его мнению, история с «заговором» используется скорее как повод: вряд ли именно она подтолкнула Лукашенко к подписанию нового декрета.
«2020 год показал, что система идет к своему концу, что нужно думать о будущем», – отметил Егоров.
Убедила ли его новая информация, прозвучавшая на выходных, в реальности истории с «заговором»?
«Нет, эта история совершенно безумная, новые сведения только подтверждают, что это чистая фантастика. Но властям надо как-то вести пропагандистскую работу, доказывать, что существует внешний заговор, что существует опасность для жизней президента и его семьи – чтобы оправдать чрезвычайные меры в Беларуси», – сказал Егоров.
«Декрет может использоваться для замены выборов»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Скорее всего, затем нужно будет провести референдум, чтобы изменить Конституцию – без этого данный декрет будет являться примером незаконных действий. Вступление декрета в силу может означать сосредоточение власти в стране в руках закрытой политической группы, введении коллективной диктатуры, т.к. большинство в Совете безопасности – представители силовых структур. В нынешних условиях вполне логичным выглядит переход от классического гражданского авторитарного режима к военной диктатуре», – сказал Усов.
Вместе с тем он отметил, что пока остается много вопросов, без ответов на которые трудно с уверенностью говорить о смысле декрета.
«Если декрет вступит в силу сразу же с момента подписания, то по сути Совет безопасности автоматически станет ключевым политическим органом, который может, например, принять решение о введении чрезвычайного положения или пригласить российские войска для «охраны» суверенитета Беларуси», – считает Усов.
Другое дело, если декрет будет нацелен на далекую перспективу.
«В этом случае он может использоваться для замены выборов. Имею в виду казахстанский сценарий, согласно которому Лукашенко может уйти с поста президента и стать председателем Совбеза, который получит новые функции и основные полномочия. Таким образом он может стать пожизненным диктатором при существовании других постов, в том числе президента, на который может быть избрана Кочанова или другой персонаж из окружения правителя», – полагает Усов.
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Зачем Лукашенко понадобился новый декрет?
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