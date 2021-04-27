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Председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук почти сутки не выходит на связь

27.04.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии «Зеленые» Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.

Председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук почти сутки не выходит на связь

«С 17.49 26 апреля Дмитрий не выходит на связь. Последнее, что написал: ломятся в двери, силовики в коридоре и на улице. Он открывать и выходить не планировал», — сказала Харламова.

Сейчас однопартийцы пытаются найти Кучука — звонят в РУВД и центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Они также не могут попасть в партийный офис, так как не срабатывает электронный замок.

Вечером 26 апреля Дмитрий Кучук сообщил БелаПАН, что в офис партии пытаются проникнуть неизвестные. «Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет», — рассказал председатель партии.

Кучук — один из заявителей традиционной акции «Чернобыльский шлях», проведение которой в этом году Мингорисполком запретил.

 
 
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С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии «Зеленые» Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.
 
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