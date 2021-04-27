Председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук почти сутки не выходит на связь

С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии «Зеленые» Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.





«С 17.49 26 апреля Дмитрий не выходит на связь. Последнее, что написал: ломятся в двери, силовики в коридоре и на улице. Он открывать и выходить не планировал», — сказала Харламова.

Сейчас однопартийцы пытаются найти Кучука — звонят в РУВД и центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Они также не могут попасть в партийный офис, так как не срабатывает электронный замок.

Вечером 26 апреля Дмитрий Кучук сообщил БелаПАН, что в офис партии пытаются проникнуть неизвестные. «Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет», — рассказал председатель партии.

Кучук — один из заявителей традиционной акции «Чернобыльский шлях», проведение которой в этом году Мингорисполком запретил.