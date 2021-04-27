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«От контрсанкций пострадают все: и белорусские потребители, и импортеры, и даже производители»

27.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

От введенных правительством контрсанкций против западных компаний отечественной экономике станет хуже, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

«От контрсанкций пострадают все: и белорусские потребители, и импортеры, и даже производители»
– Правительство определило перечень производителей, в отношении которых действуют контрсанкции. Под запрет попали Liqui Moly, Skoda и Nivea. Как это скажется на белорусской экономике? 

– Сказать, что от этих мер станет лучше – однозначно нет. Мой прогноз: станет хуже, но ненамного. 

Пострадают все понемножку. И белорусские импортеры, и частично белорусские потребители, и частично белорусские производители. 

– А белорусские производители тут причем? 

– Я опасаюсь в этом вопросе политической составляющей. Раз мы перестанем торговать Škoda, то чем-то белорусским могут перестать торговать в Чехии.  

– Изменен статус Совета по развитию предпринимательства с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете Министров. Как оцениваете это решение? 

– По сути дела Совет и не был президентским. В лучшем случае глава государства обращал внимание на этот орган раз в четыре года – приходил на заседания. А так Совет работал в автономном режиме. 

Меня больше терзают сомнения по другой части. Сейчас председателем Совета назначен вице-премьер по экономике (ранее им был заместитель главы Администрации президента – прим. БП). Не совсем понятно, как он будет критически оценивать постановления правительства, которые он курирует. То есть вице-премьер сначала согласует постановление или проект постановления, а потом сам себе же его отдаст, чтобы написать критические замечания… Здесь конфликт интересов.

Вместе с тем то, что вице-премьер будет руководить Советом при обсуждении других вопросов – очень даже неплохо. Вполне возможно, это увеличит потенциал Совета. Но многое будет зависеть от качественного состава: кого включат в этот орган и как там будет организована работа. В общем, жизнь покажет. 

– Как в целом оцениваете эффективность этого органа, в котором поработать пришлось и вам?

– Весьма невысоко. 

– Почему так? В Совет входят и представители власти, и бизнеса, да еще была и «президентская» крыша.

– Совет практически на 100% состоит либо из представителей крупного бизнеса, либо структур, обслуживающих крупный бизнес. А крупным предпринимателям просто некогда заниматься системными вопросами развития предпринимательства в стране. Это отдельная наука, в которую нужно глубоко вникать: даже за год ее не овладеешь.

Эти люди профессионалы в своих узких отраслях. Но, допустим, в вопросах малого бизнесам они эксперты не очень. В этом проблема.

У крупных предпринимателей совсем другая схема взаимодействия с властью. Законы им – постольку-поскольку. А малому и среднему бизнесу законы очень необходимы.
 
 
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От введенных правительством контрсанкций против западных компаний отечественной экономике станет хуже, заявил в комментарии «Белорусскому партизану»...
 
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