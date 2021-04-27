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Россельхознадзор запретил к ввозу в РФ 5 тонн удобрений из Беларуси

27.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» в Себежском районе (РФ) на границе с РБ сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 5 тонн удобрений растительного и животного происхождения.



Экспортёром продукции согласно товаротранспортным документам являлось белорусское предприятие, которое расположено в Минской области, специализирующееся на производстве органоминеральных удобрений и оптовых поставках торфа. Данный груз импортировался в адрес юридического лица, которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге. 

Инспектором было выявлено отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска, пишет newsbel.by. 
 
 
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В фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» в Себежском районе (РФ) на границе с РБ сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора...
 
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