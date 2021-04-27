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Стартап белорусского выпускника Y Combinator и австралийца привлёк $12 млн

27.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Veryfi, стартап беларуса Дмитрия Бирули и австралийца Эрнеста Семерда, поднял раунд А и привлёк 12 млн, пишет Forbes. Возглавила раунд инвестиций венчурная компания NewView Capital при участии компаний TI Platform Management и Act One Ventures.




Кофаундеры Бируля и Семерда рассказывают, что пять лет назад вместе занимались сёрфингом в Калифорнии и выяснили, что у обоих матери работают бухгалтерами. Мама Дмитрия жила в Беларуси, Эрнеста — в Австралии, но обе, на протяжении всей карьеры, сталкивались с одинаковыми проблемами, которые были связаны с ручным вводом данных.

Тогда Бируля и Семерда работали как инженеры-программисты над стартапом IQboxy (с ним они пришли в Y Combinator). Хотели обучить нейросеть распознавать информацию на чеках и накладных по фото, чтобы потом выдавать пользователям рекомендации по контролю расходов и скидочные купоны.

Но оказалось, что наиболее востребована — сама технология распознавания информации на чеках. Так команда изменила название на Veryfi и выбрала другое направление.

Veryfi продаёт доступ к API, где пользователь может загрузить документы (например, счёт-фактуру), обработать их — извлечь информацию, структурировать данные. Фаундеры говорят, что этот быстрый способ уменьшает вероятность человеческих ошибок, которые могут привести к миллионным потерям для бизнеса. Подписка стоит от 5 долларов на пользователя в месяц «для некоторых функций».

— Вы получаете доступ к бизнес-аналитике за секунды, а не за минуты или часы, — говорит Рави Вишванатан, представитель венчурной компании NewView Capital.

Деньги от сделки Veryfi планируют вложить в маркетинг и в то, чтобы не отставать от спроса — ведь всё больше компаний в условиях пандемии стремятся к оцифровке.

Также в планах стартапа — новые рынки. Фаундеры надеются, что Veryfi сможет обеспечивать более точный ввод данных и в здравоохранение, где ошибки из-за человеческого фактора распространены и обходятся дорого.

— Если мы сможем убрать человеческий фактор, мы надеемся, финансовые ошибки уменьшатся, — говорит Дмитрий Бируля, пишет dev.by.
 
 
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Veryfi, стартап беларуса Дмитрия Бирули и австралийца Эрнеста Семерда, поднял раунд А и привлёк 12 млн, пишет Forbes. Возглавила раунд инвестиций венчурная компания NewView...
 
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