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Звезда рок-н-ролла: Пугачева в дерзком аутфите затмила Лолиту и Валерию
27.04.2021 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Алла Пугачева снова поразила поклонников: нестареющая звезда в рок-н-ролльном образе затмила своих звездных подруг.
После своего ухода со сцены примадонна не только похудела, но и сменила стиль в одежде. На смену привычному черному балахону пришли молодежные наряды: мини-юбки, платья, жакеты и спортивные костюмы. Все это - заслуга друга Пугачевой, дизайнера Игоря Гуляева, который недавно отметил день рождения в кругу своих друзей.
В своем Instagram дизайнер поделился снимком с торжества: на фотографии с именинником позировала Пугачева, ее муж Максим Галкин, певицы Лолита и Слава, а также Валерия с супругом Иосифом Пригожиным.
Дерзкий аутфит Пугачевой затмил наряды звездных подруг и произвел настоящий фурор в сети: 72-летняя примадонна еще раз доказала, что время не властно на нею.
Для вечера Пугачева выбрала наряд в любимом черном цвете с белым принтом. Стильная кепка и сумка дополнили образ и выделили певицу среди других звезд.
"Алла великолепна"; "Она вообще не стареет?"; "Пугачева затмила всех"; "Звезда рок-н-ролла"; "Алла- звезда", - прокомментировали фолловеры.
Интересно, что Пугачева смогла затмить даже звезду эпатажа - Лолиту, которая пришла на вечеринку в толстовке из
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Новые снимки 72-летней примадонны в окружении звездных друзей и Максима Галкина произвели фурор в соцсетях.
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