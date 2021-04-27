Звезда рок-н-ролла: Пугачева в дерзком аутфите затмила Лолиту и Валерию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Алла Пугачева снова поразила поклонников: нестареющая звезда в рок-н-ролльном образе затмила своих звездных подруг.

После своего ухода со сцены примадонна не только похудела, но и сменила стиль в одежде. На смену привычному черному балахону пришли молодежные наряды: мини-юбки, платья, жакеты и спортивные костюмы. Все это - заслуга друга Пугачевой, дизайнера Игоря Гуляева, который недавно отметил день рождения в кругу своих друзей.

В своем Instagram дизайнер поделился снимком с торжества: на фотографии с именинником позировала Пугачева, ее муж Максим Галкин, певицы Лолита и Слава, а также Валерия с супругом Иосифом Пригожиным.

Дерзкий аутфит Пугачевой затмил наряды звездных подруг и произвел настоящий фурор в сети: 72-летняя примадонна еще раз доказала, что время не властно на нею.

Для вечера Пугачева выбрала наряд в любимом черном цвете с белым принтом. Стильная кепка и сумка дополнили образ и выделили певицу среди других звезд.

"Алла великолепна"; "Она вообще не стареет?"; "Пугачева затмила всех"; "Звезда рок-н-ролла"; "Алла- звезда", - прокомментировали фолловеры.

Интересно, что Пугачева смогла затмить даже звезду эпатажа - Лолиту, которая пришла на вечеринку в толстовке из коллекции одежды Насти Ивлеевой в коллаборации с Barbie.

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