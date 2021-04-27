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Министр обороны Беларуси назвал основные угрозы для государств-членов ОДКБ

27.04.2021 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин рассказал о наращивании коалиционных и национальных вооруженных сил у западной границы Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности встретились в Таджикистане. Беларусь на рабочем совещании представил Виктор Хренин, во время доклада он рассказал коллегам об основных источниках угроз для государств – членов Организации.

В числе угроз - деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении США в Европе.

Обеспокоенность для стран ОДКБ также вызывает ряд незавершенных военных конфликтов. В первую очередь, это вооруженные противостояния в Афганистане и Сирии. Скопление войск и вооружений в регионах грозит попытками дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве. Риски международного терроризма остаются высокими.

Что касается Восточно-европейского направления, Виктор Хренин отметил, что сейчас регион переживает новый всплеск информационной войны. Масштабные действия направлены на дестабилизацию и организацию цветных революций. В качестве примера, министр обороны Беларуси рассказал о попытке конституционного переворота и свержении действующей власти.

Эксперты и исследователи сейчас ищут пути нейтрализации угроз на всем пространстве ОДКБ. Для отработки практических действий, военные-союзники проведут ряд учений. Маневры развернутся в 2021 году в Таджикистане и России. Среди вопросов по применению миротворческих сил или действиям разведки, повышенное внимание будет уделено использованию средств радиоэлектронной борьбы, а также выявлению "спящих агентов".

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Теги: Минск
 
 
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