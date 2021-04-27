Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Власти Литвы оказались заложниками своих же санкций против Беларуси ― юрист

Ситуация с санаторием "Беларусь" в Друскининкае стала классическим примером того, как люди оказались заложниками "большой игры" между государствами, но и сами государства уже изрядно подустали от дипломатических махинаций, отметила юрист в комментарии на радио Sputnik.

"Санкции были введены по итогам августовских выборов, при этом мы видим, что Беларусь устояла вместе со своим лидером Александром Лукашенко, и в целом ситуация зашла в тупик. Если бы тогда эти массированные санкции привели бы к какому-то результату ― к смещению власти, а так получается что с законным, легитимным лидером страны были катастрофически испорчены отношения , и сегодня обратно их исправить довольно сложно, потому что по сути приходится признавать, что все эти санкции были совершенно импульсивными и совершенно не отражали ту политическую задачу, которая стояла", ― рассуждает Сазонова.

По мнению юриста, сейчас перед литовским Сеймом стоит крайне сложная задача, "все понимают, что нужно что-то делать с этими людьми, с этим санаторием и со всем этим имуществом, но с другой стороны, сейчас сдать назад означало бы, что вроде как они примирились с итогами белорусских выборов".

Контакты на высшем уровне неизбежны?

Литовские власти оказались заложниками своих же санкций в отношении Беларуси, хотя всего этого можно было избежать при определенных дипломатических и политических усилиях, убеждена юрист.

"Лукашенко еще с января пытается как-то эту ситуацию решить, думаю, что даже возможно он пойдет на какие-то разовые выплаты сотрудникам санатория. Другой вопрос ― возможно ли будет это как-то провести… Думаю, то сейчас ситуация никак не решится без вмешательства на самом высшем уровне. Переговоры или не переговоры, но какие-то контакты между правительствами Литвы и Беларуси здесь неизбежны, потому что люди сами никак эту ситуацию не смогут выстроить", ― считает юрист.

Ранее стало известно, что власти Литвы не планируют запускать процедуру банкротства санатория Belorus в Друскининкае, об этом замдиректора директора Фонда социального страхования (Sodra) Ежис Мишкис заявил на совместном заседании комитетов Сейма по социальным делам, труда и иностранных дел, передало Sputnik Литва .

Кроме того, во время заседания Комитет Сейма по иностранным делам предложил разрешить правительству начать переговоры с Минском о передаче санатория Литве. Решение было принято единогласно.

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