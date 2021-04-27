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Стартап белоруса получил инвестиции на 12 миллионов долларов

27.04.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Стартап Veryfi с сооснователем из Беларуси провел раунд инвестиций, в котором получил $12 миллионов на развитие. Сообщает об этом издание Forbes.

Белорус Дмитрий Бирюля познакомился с австралийцем Эрнестом Семердой в Калифорнии, куда оба приехали посерфить. Молодые люди разговорились: выяснилось, что у обоих мамы работают бухгалтерами. Так они начали говорить о «болях бухгалтеров» и больших рисках человеческих ошибок. Это привело Семерду и Бирюлю к идее проекта, который сканирует документы и оцифровывает информацию из них. Благодаря такому подходу не нужно вручную переносить данные, что снижает вероятность ошибиться.

Veryfi основали в 2017 году, компания базируется в Сан-Франциско. Ведущим инвестором стала NewView Capital, также средства в компанию вложили TI Platform Management и Act One Ventures.

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Стартап Veryfi с сооснователем из Беларуси провел раунд инвестиций, в котором получил $12 миллионов на развитие. Сообщает об этом издание Forbes.Читать далее…
 
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