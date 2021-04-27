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США продали за рубеж ракеты «воздух-воздух» на три миллиарда долларов

27.04.2021 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны США объявило, что сумма заказов на ракеты «воздух-воздух» американского производства достигла трех миллиардов долларов. Всего боеприпасы отправлялись в две страны, состоящие в НАТО, и 34 других государства. Об этом пишет defence-blog.


Фото: wikipedia.org

Так, на прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты, давний партнер США, завершили сделку о закупке самолетов F-35 Lightning II и запросили для истребителей дополнительные ракеты AIM-9X Block II. Именно эти ракеты пятого поколения являются основным интересом зарубежных клиентов США.

Всего на сегодняшний момент за рубеж поставлено около трех тысяч таких ракет, в среднем с 2012 года продавалось 267 единиц в год. Программа продажи в больших масштабах боеприпасов «воздух-воздух» рассчитана на срок до 2035 года.

 
 
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Такими боеприпасами вооружаются, в частности, истребители F-35.
 
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