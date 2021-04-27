|
США продали за рубеж ракеты «воздух-воздух» на три миллиарда долларов
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны США объявило, что сумма заказов на ракеты «воздух-воздух» американского производства достигла трех миллиардов долларов. Всего боеприпасы отправлялись в две страны, состоящие в НАТО, и 34 других государства. Об этом
Так, на прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты, давний партнер США, завершили сделку о закупке самолетов F-35 Lightning II и запросили для истребителей дополнительные ракеты AIM-9X Block II. Именно эти ракеты пятого поколения являются основным интересом зарубежных клиентов США.
Всего на сегодняшний момент за рубеж поставлено около трех тысяч таких ракет, в среднем с 2012 года продавалось 267 единиц в год. Программа продажи в больших масштабах боеприпасов «воздух-воздух» рассчитана на срок до 2035 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такими боеприпасами вооружаются, в частности, истребители F-35.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)