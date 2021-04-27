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Польское издание заявило, что в страну переехало 10 процентов белорусских айтишников
Источник материала: Tut.by
Польское издание Puls Biznesu
Как можно
Poland Business Harbour — это комплекс услуг, позволяющий специалистам IT-сферы, стартапам, малым и средним предприятиям, а также крупным компаниям без проблем переехать в Польшу. Программа была запущена осенью 2020 года, ее координирует Министерство развития и Польское агентство инвестиций и торговли совместно с GovTech Polska и канцелярией председателя Совета министров, Министерством иностранных дел, Польским агентством развития предпринимательства и фондом Startup Hub Poland.
Напомним, что с 1 декабря польские власти приняли закон, который упрощает переезд: теперь белорусы, которые въехали в Польшу по гуманитарным визам, в том числе ИТ-специалисты, и воспользовавшиеся программой Poland Business Harbour,
Но стоит отметить, что в другой заметке издания
«Согласно белорусским независимым СМИ, после шести месяцев этой программы, поощряющей местный сильный ИТ-сектор к переезду, этот процент увеличился до 43 процентов. Около 7 процентов всего сектора уже переехало в Польшу, поддерживая нашу экономику и растущий спрос со стороны польских компаний», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, после чего отмечается, что почти две трети релоцирующихся белорусов выбирают именно Польшу, 15% — Украину и около 10% — Литву.
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Ранее речь шла о 7 процентах айтишного сектора.
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