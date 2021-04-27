Польское издание заявило, что в страну переехало 10 процентов белорусских айтишников

Источник материала: Tut.by

Польское издание Puls Biznesu утверждает , что благодаря программе Poland Business Harbour в Польшу переехало «10 процентов белорусских айтишников». На передовицу газеты за понедельник обратил внимание Onliner.



Источник: @puls_biznesu / Twitter

Как можно увидеть в посте польской газеты в соцсетях, номер от 26 апреля этого года вышел с большой надписью «Вітаем» на главной полосе. Как говорится в анонсе, благодаря программе Poland Business Harbour в Польшу уже приехало «10 процентов белорусских айтишников», всего было выдано 8,9 тысячи виз. «Мы приветствуем их с распростертыми объятиями», — отмечают авторы.

Poland Business Harbour — это комплекс услуг, позволяющий специалистам IT-сферы, стартапам, малым и средним предприятиям, а также крупным компаниям без проблем переехать в Польшу. Программа была запущена осенью 2020 года, ее координирует Министерство развития и Польское агентство инвестиций и торговли совместно с GovTech Polska и канцелярией председателя Совета министров, Министерством иностранных дел, Польским агентством развития предпринимательства и фондом Startup Hub Poland.

Напомним, что с 1 декабря польские власти приняли закон, который упрощает переезд: теперь белорусы, которые въехали в Польшу по гуманитарным визам, в том числе ИТ-специалисты, и воспользовавшиеся программой Poland Business Harbour, смогут работать без получения разрешения.

Но стоит отметить, что в другой заметке издания называются несколько иные цифры. По информации канцелярии премьер-министра от февраля этого года, благодаря программе Poland Business Harbour, почти половина белорусских ИТ-специалистов, покидающих свою страну, выбирают Польшу, тогда как ранее эта цифра составляла около 10 процентов.

«Согласно белорусским независимым СМИ, после шести месяцев этой программы, поощряющей местный сильный ИТ-сектор к переезду, этот процент увеличился до 43 процентов. Около 7 процентов всего сектора уже переехало в Польшу, поддерживая нашу экономику и растущий спрос со стороны польских компаний», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, после чего отмечается, что почти две трети релоцирующихся белорусов выбирают именно Польшу, 15% — Украину и около 10% — Литву.