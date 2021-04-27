Дикий кабан случайно забежал в офис, полный людей. Посмотрите, что было дальше

Источник материала: Tut.by

Как немного отдохнуть от работы без возможных наказаний от начальства? Думается, герои этого видео нашли такой способ. Точнее, за них это сделал дикий кабан, случайно забежавший в офис (он же склад). Животное вызвало настоящий переполох среди сотрудников предприятия — они пытались убежать от незваного клиента, в то время как сам кабан делал то же самое. Посмотрите на этот хаос.