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Дикий кабан случайно забежал в офис, полный людей. Посмотрите, что было дальше
Источник материала: Tut.by
Как немного отдохнуть от работы без возможных наказаний от начальства? Думается, герои этого видео нашли такой способ. Точнее, за них это сделал дикий кабан, случайно забежавший в офис (он же склад). Животное вызвало настоящий переполох среди сотрудников предприятия — они пытались убежать от незваного клиента, в то время как сам кабан делал то же самое. Посмотрите на этот хаос.
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Кабан в итоге выбежал из офиса. Никто не пострадал.
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