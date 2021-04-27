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«Для политических созданы параллельные условия содержания». Дашкевича приговорили к 20 суткам ареста
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан, nn.by
На суде Змитер Дашкевич заявил, что для политических заключенных создали параллельные условия: особые подъемы, в отличие от остальных задержанных, ночные проверки (2 раза за ночь выстраиваются в 23.00 и 3.00), отсутствие матрасов, оскорбления и отсутствие передач, пишет его жена Наста Дашкевич.
При том, для «неполитических» арестантов, пишет она, условия другие. Дашкевич назвал это геноцидом, сравнил с гетто. Активист попросил перенести суд, потому что плохо себя чувствует — не спит несколько дней нормально. Суд ему в этом отказал.
На суде Змитер традиционно рассказал, почему выходит на Куропатскую вахту. Акцентировал внимание, что он никоим образом не останавливает машины и никому ничего не навязывает. Если в ресторан едет машина, он поднимал руку с буклетом о Куропатах. Кто-то останавливается и берет буклет, а кто-то едет дальше.
Начальник Минского РУВД Голиков направил председателю суда Минского района письмо, в котором призывает отправить Дашкевича под арест, поскольку, мол, «штрафы неэффективны и такая категория граждан чувствуют себя безнаказанными».
Дашкевича приговорили к 20 суткам ареста.
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«Для политических созданы параллельные условия содержания». Дашкевича приговорили к 20 суткам ареста
Политика приговорили к 20 суткам ареста.
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