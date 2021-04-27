Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Для политических созданы параллельные условия содержания». Дашкевича приговорили к 20 суткам ареста Политика приговорили к 20 суткам ареста.

На судезаявил, что для политических заключенных создали параллельные условия: особые подъемы, в отличие от остальных задержанных, ночные проверки (2 раза за ночь выстраиваются в 23.00 и 3.00), отсутствие матрасов, оскорбления и отсутствие передач, пишет его женаПри том, для «неполитических» арестантов, пишет она, условия другие. Дашкевич назвал это геноцидом, сравнил с гетто. Активист попросил перенести суд, потому что плохо себя чувствует — не спит несколько дней нормально. Суд ему в этом отказал.На суде Змитер традиционно рассказал, почему выходит на Куропатскую вахту. Акцентировал внимание, что он никоим образом не останавливает машины и никому ничего не навязывает. Если в ресторан едет машина, он поднимал руку с буклетом о Куропатах. Кто-то останавливается и берет буклет, а кто-то едет дальше.Начальник Минского РУВД Голиков направил председателю суда Минского района письмо, в котором призывает отправить Дашкевича под арест, поскольку, мол, «штрафы неэффективны и такая категория граждан чувствуют себя безнаказанными».Дашкевича приговорили к 20 суткам ареста.