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Фото: ГТК

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таможня не пропустила в Беларусь бейсбольные биты Брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 бит.

Брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 бит. Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район.— Должностные лица обратили внимание, что деревянные биты имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС, — сообщили в пресс-службе и уточнили, что перемещение такого товара возможно только при наличии разрешительных документов.Биты изъяты до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.