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Таможня не пропустила в Беларусь бейсбольные биты

27.04.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Таможня не пропустила в Беларусь бейсбольные биты
Фото: ГТК
Биты эксперты признали холодным оружием, перемещение которого через границу возможно только при наличии разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба белорусской таможни.

Брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 бит. Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район.

— Должностные лица обратили внимание, что деревянные биты имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС, — сообщили в пресс-службе и уточнили, что перемещение такого товара возможно только при наличии разрешительных документов.

Биты изъяты до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.

 
 
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Брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 бит.
 
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