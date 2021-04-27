|
Четыре знака зодиака, которых в мае может посетить удача
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Май в 2021 году набирает негативную силу от ретроградного Плутона и Сатурна. Но некоторым знакам зодиака, по мнению астрологов, удастся решить проблемы связанную с карьерой и с личной жизнью. Удача будет ходить следом.
Близнецы
Представители данного созвездия в мае решат все свои финансовые проблемы, с лёгкостью будут находить верные решения в трудных жизненных ситуациях.
Астрологи называют Близнецов одними из самых счастливых созвездий в последнем весеннем месяце. Запланированные путешествия привлекут удачу, новые знакомства положительно повлияют на будущее. Творческих людей в мае ожидает вдохновение.
Рак
Как сообщает сайт rsute.ru, представители данного созвездия будут готовы к различным проблемам, которые их ожидают на пути. Энергетический запас повысит Марс, который будет находиться в созвездии Рака. Стойкость и сила духа поможет остаться на плаву в любой сфере жизни.
Астрологи не советуют спорить, ссориться, негативно реагировать на людей, которые принесут плохие вести. Оптимизм и положительное настроение поможет Ракам достичь новых высот.
Стрелец
Для представителей данного созвездия, май, хорошее время для того, чтобы воплотить заветные мечты в реальность. Могут быть как взлеты, так и падения, возможны непонимания со стороны любимого человека. Но Стрельцы на всё смотрят с позитивом и решают различные трудные задачи, которые им преподнесёт судьба. В мае могут не бояться недоброжелателей, так как каждый будет занят своими делами.
Водолей
Люди, которые родились под данным созвездием, сумеют обрести в мае гармонию в личной жизни, в работе – продвижение по карьерной лестнице. Удача ожидает на каждом шагу. Можно воплотить заветные мечты в реальность и избавиться от негатива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Май в 2021 году набирает негативную силу от ретроградного Плутона и Сатурна.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)