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Автомобили Skoda не пройдут таможенное оформление при ввозе в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил порядок действий таможенных органов, исходя из норм постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О применении специальных мер» в отношении автомобилей марки Skoda,
Кроме того, не будет проводиться регистрация уплаты утилизационного сбора для автомобилей Skoda, в том числе ввозимых в Беларусь из государств-членов ЕАЭС.
Постановление Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О применении специальных мер» не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.
Фото: Pixabay
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Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил порядок действий таможенных органов, исходя из норм постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О...
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