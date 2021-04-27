Автомобили Skoda не пройдут таможенное оформление при ввозе в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил порядок действий таможенных органов, исходя из норм постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О применении специальных мер» в отношении автомобилей марки Skoda, сообщает БЕЛТА.

«Таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС», - сообщили в ГТК.

Кроме того, не будет проводиться регистрация уплаты утилизационного сбора для автомобилей Skoda, в том числе ввозимых в Беларусь из государств-членов ЕАЭС.

Постановление Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О применении специальных мер» не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.

Фото: Pixabay

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