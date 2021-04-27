Разработчики «Спутника V» выяснили, почему в Бразилии не разрешают использовать российскую вакцину

Источник материала: ОНТ

По информации создателей препарата «Спутник V», бразильский регулятор отказывается легализовать вакцину на территории страны по политическим соображениям, передаёт «Российская Газета».

«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – гласит сообщение в официальном Twitter-аккаунте разработчиков вакцины.

По официальной версии, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) затягивает принятие окончательного решения по вопросу импорта вакцины «Спутник V», ссылаясь на неполный пакет сопроводительных документов.

Несмотря на это, власти некоторых штатов подали в бразильский Федеральный верховный суд ходатайство о ввозе российской вакцины. В постановлении суда говорится, что «Спутник V» будет допущен к использованию, если до конца апреля Anvisa не вынесет свой вердикт российской вакцине.

Фото: Pixabay

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