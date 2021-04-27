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Курсанты факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии Беларуси выехали на полигон для боевой стрельбы

27.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Курсанты факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии Беларуси выехали на полигон для боевой стрельбы

Всё по-взрослому. У курсантов факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии Беларуси полевой выход с боевой стрельбой.

Закреплять теорию на практике вышли на Осиповичском полигоне. И будущим командирам предоставили внушительный арсенал – прямой наводкой из гаубиц и минометов стреляли, разумеется, по условному противнику. Оружием необходимо владеть мастерски – поэтому поучиться есть чему. Кроме этого курсанты набираются опыта в руководстве личным составом при выполнении боевых задач. Но впечатлений, конечно, больше всего от стрельбы.

Разумеется, прежде чем взяться за оружие, курсанты досконально его изучили в академии. Характеристики всех типов артиллерийских систем необходимо знать назубок.

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Всё по-взрослому. У курсантов факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии Беларуси полевой выход с боевой стрельбой. Закреплять теорию на практике...
 
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