|
Сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии на юниорском чемпионате мира по хоккею
Источник материала: ОНТ
С крупного поражения от команды Швеции сборная Беларуси начала выступление на юниорском чемпионате мира по хоккею.
В стартовом матче наши хоккеисты уступили со счетом 1:5. Единственный гол в составе сборной Беларуси на счету Данилы Климовича. Уже сегодня белорусской команде предстоит сыграть со Швейцарией, которая в первом матче обыграла Латвию со счетом 4:2. На юниорском чемпионате мира наша сборная играет в группе «А». Кроме Швеции, Швейцарии и Латвии в одной группе с нами также выступают канадцы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С крупного поражения от команды Швеции сборная Беларуси начала выступление на юниорском чемпионате мира по хоккею. В стартовом матче наши хоккеисты уступили со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)