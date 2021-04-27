Сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии на юниорском чемпионате мира по хоккею

Источник материала: ОНТ

С крупного поражения от команды Швеции сборная Беларуси начала выступление на юниорском чемпионате мира по хоккею.

В стартовом матче наши хоккеисты уступили со счетом 1:5. Единственный гол в составе сборной Беларуси на счету Данилы Климовича. Уже сегодня белорусской команде предстоит сыграть со Швейцарией, которая в первом матче обыграла Латвию со счетом 4:2. На юниорском чемпионате мира наша сборная играет в группе «А». Кроме Швеции, Швейцарии и Латвии в одной группе с нами также выступают канадцы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram